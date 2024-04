Misioni i SHBA-së në OKB njofton për takimin Wood-Osmani: Kosova dhe Serbia të ndërmarrin hapa konkretë përpara përmes dialogut

Në një postim në platformën “X”, faqja zyrtare e Misionit të SHBA-ve në OKB, kanë treguar detajet e takimit me Osmanin.

Gjatë takimit, Wood nënvizoi aspiratat e SHBA-së për të gjitha vendet në Ballkanin Perëndimor për të ndërtuar një integrim më të madh ekonomik rajonal, për të nxitur stabilitetin rajonal, demokracinë dhe shoqëritë multi-etnike dhe për të mbrojtur sundimin e ligjit.

“Ambasadori Wood nënvizoi aspiratat e SHBA-së për të gjitha vendet në Ballkanin Perëndimor për të ndërtuar një integrim më të madh ekonomik rajonal, për të nxitur stabilitetin rajonal, demokracinë dhe shoqëritë multi-etnike dhe për të mbrojtur sundimin e ligjit. Ambasadori Wood përsëriti thirrjen e Shteteve të Bashkuara për Kosovën dhe Serbinë që të ndërmarrin hapa konkretë përpara përmes dialogut të lehtësuar nga BE”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/

Ambassador Wood met earlier this week with Kosovo President @VjosaOsmaniPRKS and expressed the U.S. support for an EU-facilitated dialogue to deliver economic integration, regional stability, and democracy to the people of Kosovo and Serbia. https://t.co/TdbPIrYBS8 pic.twitter.com/TGTpstTqqW

— U.S. Mission to the UN (@USUN) April 25, 2024