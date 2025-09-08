Mirlind Daku me dedikim romantik për ditëlindjen e Vesa Vllasaliut

Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova 2, Vesa Vllasaliu, feston sot (e hënë) ditëlindjen dhe siç pritej, dita e saj e veçantë ka marrë shumë urime nga miq, familjarë e ndjekës. Mes shumë urimeve, ka rënë në sy ai i futbollistit të njohur të Kombëtares së Shqipërisë, Mirlind Daku, me të cilin prej kohësh qarkullojnë…

ShowBiz

08/09/2025 22:41

Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova 2, Vesa Vllasaliu, feston sot (e hënë) ditëlindjen dhe siç pritej, dita e saj e veçantë ka marrë shumë urime nga miq, familjarë e ndjekës.

Mes shumë urimeve, ka rënë në sy ai i futbollistit të njohur të Kombëtares së Shqipërisë, Mirlind Daku, me të cilin prej kohësh qarkullojnë zëra për një romancë.

Edhe pse asnjëri prej tyre nuk e ka konfirmuar publikisht lidhjen, gjestet e vogla në rrjete sociale kanë bërë që dyshimet të shtohen çdo ditë e më shumë.
 

Në këtë rast të veçantë, Daku i ka bërë Vesës një dedikim të shkurtër, por që flet shumë.

“Urime ditëlindjen zemër”, ka shkruar ai, duke e shoqëruar me një mesazh plot ndjesi.

Ky urim ka ngjallur menjëherë reagime te fansat, duke i cilësuar si një ndër dyshet më simpatike të momentit.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Iliriana Sadriu (@ilirianasadriu)

 

Lajme të fundit

Abdixhiku për triumfin e Kosovës naj Suedisë: Historike,...

Mandatimi i Kurtit për kryeministër vlerësohet veprim politik,...

Vdes një i paraburgosur në Qendrën Korrektuese të Hajvalisë

Hasani: Me veprimet e fundit politike po i...