Miratohet Komisioni për Dhënien e Provimit të Jurisprudencës

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu tha se anëtarët do ti kryejnë detyrat me përgjegjësi dhe profesionalizëm“Paraqes para jush për shqyrtim propozim vendimin në përputhje me ligjin dhe ashtu siç e specifikon komisioni është organ i pavarur.

Në këtë drejtim emrat janë Albert Zogaj kryetar i komisionit , anëtare Drita Rexhaj, anëtar Afrim Shala, Zenel Leku anëtarë i komisionit, Halide Reka anëtare e komisionit, Aris Hoti anëtarë i komisionit, kjo përbërje do ti kryejë detyrat me përgjegjësi dhe profesionalizëm”, tha ajo.

Në mbledhjen e sotme të Qeverisë së Kosovë është bërë edhe miratimi i anëtarëve të Bordit të ri të Telekomit të Kosovës./Lajmi.net/