Ministrja Hajdari në Komision: Kemi përmirësim të dukshëm të mbikëqyrjes së tregut

Ministrja gjatë raportimit tha se misioni i Ministrisë që ajo udhëheq është përmirësimi i mjedisit të biznesit të zhvillimit konkurrueshmërisë.

“Misioni kryesor i Ministrisë së Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë është përmirësimi i mjedisit të biznesit të zhvillimit konkurrueshmërisë dhe për të zhvilluar industrinë ndërmarrësinë dhe tregtinë në planin kombëtar për integrime evropiane dhe agjendave për reforma evropiane. Janë dy dokumente bazë të cilat Qeveria e Republikës së Kosovës bën prioritizimin e objektivave. Në kuadër të saj kemi përmbushur shumë obligime të cilat kanë rezoltuar pozitivisht në raportin e fundit të Komisionit Evropian ku sipas raportit të Komisionit Evropian, i cili përveç shumë arritjeve të Qeverisë, në veçanti e vlerëson si kërkesë të dukshme plotësimin e kornizës legjislative në përputhje e direktivat e BE-së. Po ashtu vë në pah përmirësimin e dukshëm të mbikëqyrjes së tregut si dhe rritjen e performancës së Agjencisë për Investime”.

Ajo tha se “për të plotësuar kornizën ligjore gjatë vitit 2023 janë miratuar 7 ligje 12 udhëzime administrative dhe 3 rregullore që fillojnë me ligjin për sigurinë e përgjithshëm të produkteve ligji për investime të qëndrueshme, projektligji i regjistrave përfitues, projektligji për ndryshimin dhe plotësimin i ligjit për meteorologji në fazën e shqyrtimit në Kuvend. Projektligji për inspektoriatin qendror të mbikëqyrjes së tregut e miratuar nga Qeveria, Projektligji për tregti të brendshme i cili është hartuar dhe i ka kaluar të gjitha fazat e konsultimit publik dhe Projektligji për Inovacion e Ndërmarrësi i cili po ashtu ka kalu të gjitha fazat e konsultimit publik”.

Në vijim ministrja Hajdari tregoi edhe aktivitetet që po i ndërmarrin aktualisht.

“Aktivitetet që jemi duke i ndërmarrë në realizmin e masave të planifikuara për vitin 2024 kuadër të planit kombëtar për integrim evropian. Te kapitulli i parë lëvizja e lirë e mallrave është miratuar rregullorja e ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores së ministrisë me 3 gusht 2023 sa vendimit të publikimit të listës së titujve me referencat e standardeve të harmonizuar të pajisjeve elektrike të destinuar për përdorim brenda kufijve të caktuar, tensionit me datën 29 dhjetor 2023 kemi miratuar vendimit me listën e standardeve të harmonizuar të pajisjeve elektrike të destinuara për përdorim brenda kufijve të tensionit”, ka thënë Hajdari./EO/