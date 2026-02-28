Ministria e Jashtme e Iranit: Ali Khamenei është gjallë – disa komandantë janë vrarë

Ministria e Jashtme e Irani ka konfirmuar se liderët e lartë të vendit, përfshirë udhëheqësin suprem Ali Khamenei dhe presidentin, janë të sigurt pas sulmit të fundit. “Janë të gjithë të sigurt dhe mirë,” tha një zëdhënës i ministrisë për Sky News, transmeton lajmi.net. Ai shtoi se disa komandantë kanë humbur jetën si pasojë e…

Bota

28/02/2026 19:39

Ministria e Jashtme e Irani ka konfirmuar se liderët e lartë të vendit, përfshirë udhëheqësin suprem Ali Khamenei dhe presidentin, janë të sigurt pas sulmit të fundit.

“Janë të gjithë të sigurt dhe mirë,” tha një zëdhënës i ministrisë për Sky News, transmeton lajmi.net.

Ai shtoi se disa komandantë kanë humbur jetën si pasojë e këtij “akti terrorist të agresionit”, por nënvizoi se forcat e armatosura iraniane po marrin masat e nevojshme për të mbrojtur vendin “në mënyrën më të fortë të mundshme”.

Ministri i Jashtëm i Iranit kishte thënë më parë për rrjetin amerikan NBC News se udhëheqësi suprem është gjallë “sa di unë”.

Sulmi kishte shkaktuar gjithashtu dëme të mëdha në kompleksin e Ali Khamenei në qendër të Teherani, ku pamjet satelitore treguan tym të zi dhe goditje të paktën në katër ndërtesa brenda kompleksit./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 28, 2026

Izraeli të bindur: Ali Khamenei ka vdekur, trupi i tij është gjetur

February 28, 2026

Netanyahu: Ka shumë tregues që udhëheqësi suprem i Iranit ka “vdekur”

February 28, 2026

Macron: Franca nuk është përfshirë në sulmet ndaj Iranit, diplomacia duhet...

Lajme të fundit

Izraeli të bindur: Ali Khamenei ka vdekur, trupi i tij është gjetur

Ish-vila e Enver Hoxhës në flakë, protestuesit e...

Netanyahu: Ka shumë tregues që udhëheqësi suprem i Iranit ka “vdekur”

PDK: Takimi me Kurtin nuk ishte për pazare,...