Ministria e Arsimit shfuqizon vendimin e Këshillit Drejtues për zgjedhjen e rektorit të Universitetit të Ferizajt

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh) ka shfuqizuar vendimin e Këshillit Drejtues të Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), përmes të cilit Agron Bajraktari ishte zgjedhur rektor i këtij institucioni. Sipas njoftimit të Ministrisë, vendimi është marrë pas konstatimit të shkeljeve ligjore në procedurën e zgjedhjes së rektorit, për të cilat Këshilli Drejtues,…

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02/11/2026 16:37

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh) ka shfuqizuar vendimin e Këshillit Drejtues Universitetit Shkencave Aplikuara Ferizaj (UShAF), përmes cilit Agron Bajraktari ishte zgjedhur rektor i këtij institucioni.

Sipas njoftimit Ministrisë, vendimi është marrë pas konstatimit shkeljeve ligjore procedurën e zgjedhjes rektorit, për cilat Këshilli Drejtues, sipas MASh-it, nuk kishte ndërmarrë veprime për disa muaj, pavarësisht kërkesave vazhdueshme.

opinionin ligjor Zyrës Ligjore Ministrisë janë evidentuar dy shkelje: mosintervistimi i kandidatëve nga gjithë anëtarët e Këshillit Drejtues dhe zgjedhja e rektorit për një mandat tretë, kundërshtim me dispozitat ligjore fuqi.

Pas shfuqizimit vendimit, MASh i ka kërkuar Këshillit Drejtues brenda tri ditësh emërojë një ushtrues detyre rektorit, me konsensusin e gjithë anëtarëve.

Po ashtu, Ministria ka kërkuar nisin menjëherë përgatitjet për shpalljen e konkursit ri për pozitën e rektorit.

fund njoftimit, MASh u ka bërë thirrje anëtarëve Këshillit Drejtues, stafit akademik dhe atij administrativ bashkëpunojnë për tejkalimin e situatës dhe rikthimin e funksionimit rregullt institucional universitetit. /Lajmi.net/

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