Ministri ukrainas: Për sa kohë Putini refuzon t’i japë fund luftës së tij barbare, presioni do t’i shtohet

Përmes një publikimi në Twitter, ai bëri të ditur se po koordinojnë intensivisht hapat e mëtejshëm vendimtar, për të rritur presionin ndaj Rusisë.

“Për sa kohë që Vladimir Putini refuzon të mbarojë luftën e tij të pakuptimtë e barbare, presioni do të bëhet më i lartë”, shkroi ai në Twitter.

Ai poashtu falënderoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për qëndrimin në krah të Ukrainës./Lajmi.net/

Another call with @SecBlinken. We are coordinating intensively on crucial further steps to increase pressure on Russia. As long as Putin refuses to end his meaningless and barbaric war on Ukraine, the pressure will be getting higher. Grateful to the U.S. for standing by Ukraine.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 7, 2022