Ministri i Shëndetësisë i Spanjës zhgënjen tifozët e La Liga-s

Ishte i pari i Federatës Spanjolle të Futbollit, Javier Tebas i cili dha shenja se kampionati spanjoll mund të rifillonte shumë shpejt.

Por Illa duket se nuk është shumë i sigurt nëse kjo do të ndodhë.

“Unë me të vërtetë nuk mund të them në këtë pikë nëse futbolli profesional do të kthehet përpara verës, do të ishte e pamendur për emrin tim të ofroja një pamje përfundimtare”, tha ai, transmeton lajmi.net.

Ministri kërkoi që periudha e durimit në monitorimin e evolucionit të pandemisë të vërehej para se të fillonte një rikthim në sportet profesionale. /Lajmi.net/