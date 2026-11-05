Ministri i Jashtëm i Zvicrës sot në Kosovë, kë do të takojë dhe cilat tema do të diskutohen?

Ministri i Punëve të Jashtme të Zvicrës, Ignazio Cassis, do të qëndrojë sot në Kosovë, në kuadër të një vizite zyrtare në tri shtete të Ballkanit Perëndimor, e cila po zhvillohet nga 4 deri më 6 nëntor. Sipas Departamentit Federal të Punëve të Jashtme të Zvicrës, vizita ka për qëllim forcimin e marrëdhënieve dypalëshe, mbështetjen…

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05/11/2026 09:19

Ministri i Punëve të Jashtme të Zvicrës, Ignazio Cassis, do të qëndrojë sot në Kosovë, në kuadër të një vizite zyrtare në tri shtete të Ballkanit Perëndimor, e cila po zhvillohet nga 4 deri më 6 nëntor.

Sipas Departamentit Federal të Punëve të Jashtme të Zvicrës, vizita ka për qëllim forcimin e marrëdhënieve dypalëshe, mbështetjen e integrimit evropian dhe promovimin e paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajon.

Gjatë qëndrimit në Prishtinë, Cassis pritet të zhvillojë takime me presidenten e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, kryeministrin Albin Kurti dhe ministrin e Punëve të Jashtme, Glauk Konjufca.

Në mesin e çështjeve që pritet të diskutohen është marrëveshja e tregtisë së lirë ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës, e arritur në kuadër të Asociacionit Evropian të Tregtisë së Lirë (EFTA), e cila tashmë ka hyrë në fuqi.

Po ashtu, në agjendë pritet të jetë edhe mbështetja e Zvicrës për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Gjatë vizitës, ministri zviceran do të takohet edhe me përfaqësues të misionit paqeruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR, ku Zvicra kontribuon që nga viti 1999 përmes kontingjentit të saj SWISSCOY.

Cassis, i cili aktualisht kryeson Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), do të vizitojë edhe misionet e kësaj organizate në Kosovë, për t’u njohur nga afër me punën dhe sfidat e tyre në terren.

Autoritetet zvicerane kanë vlerësuar se kjo vizitë riafirmon lidhjet e ngushta ndërmjet Zvicrës dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilat janë forcuar ndër vite edhe falë diasporës së madhe nga ky rajon që jeton në Zvicër.

Në takimet e parapara pritet të theksohet gjithashtu rëndësia e dialogut, trajtimit të së kaluarës, si dhe garantimit të të drejtave dhe mbrojtjes së të gjitha komuniteteve në rajon. /Lajmi.net/

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