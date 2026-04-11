Ministri i Jashtëm i Pakistanit shpreson që Irani dhe SHBA të angazhohen në mënyrë konstruktive për paqe
Ministri i Jashtëm i Pakistanit, Mohammad Ishaq Dar, përgëzoi angazhimin e Shteteve të Bashkuara për arritjen e paqes së qëndrueshme rajonale dhe globale, ndërsa përshëndeti JD Vance në Islamabad. Në një deklaratë të realizuar nga ministria e jashtme e vendit, Dar citohet të ketë thënë se shpreson që Irani dhe SHBA-të do të “angazhohen në…
Ministri i Jashtëm i Pakistanit, Mohammad Ishaq Dar, përgëzoi angazhimin e Shteteve të Bashkuara për arritjen e paqes së qëndrueshme rajonale dhe globale, ndërsa përshëndeti JD Vance në Islamabad.
Në një deklaratë të realizuar nga ministria e jashtme e vendit, Dar citohet të ketë thënë se shpreson që Irani dhe SHBA-të do të “angazhohen në mënyrë konstruktive dhe përsëriti dëshirën e Pakistanit për të vazhduar lehtësimin e palëve drejt arritjes së një zgjidhjeje të qëndrueshme për konfliktin”, shkruan BBC.