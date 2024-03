Ministri Aliu: Nuk janë 56 por është vetëm një kontratë njëburimore

Ministri Liburn Aliu ka thënë se nën udhëheqjen e tij në Ministrinë e Infrastrukturës është nënshkruar vetëm një kontratë një-burimore.

Aliu, në një fjalim në Kuvendin e Kosovës në seancën e jashtëzakonshme për kontratat një-burimore, ka thënë se MI-ja ka menaxhim më të mirë me tenderë sesa komunat.

“Ministria jonë, për nga vlerat dhe nëse e krahasojmë me komunat, po del me menaxhim shumë më të mirë. Ju i përmendet 56 kontratat një burimore. Vetëm një është kontratë një-burimore. 56 janë ankes kontratat. Nuk është e mundur nëse ka prokurim”, ka thënë ai.

“Ankes-kontrata është kontratë për punë shtesë. Prandaj, në momentin që parashihet puna shtesë dhe është brenda kontratës bazë, ankes-kontrata ka me pasë që nga fillimi vlerën e shumës. Pra, kemi të bëjmë me ankes kontrata dhe të gjitha këto ankes-kontrata, ne e kemi vetëm një kontratë bazë me procedurë të negociuar”, ka thënë Aliu.