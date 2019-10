Miley Cyrus ka lëshuar një foto mjaft provokuese me të dashurin.

Miley Cyrus ka qenë nga emrat më të përmendur këto javët e fundit, këngëtarja nuk po mund të bëhet ‘rehat’ me jetën e saj private, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja ka publikuar një imazh në llogarinë e saj në Instagram me këngëtarin australian Cody Simpson duke shkëmbyer puthje pasiononte.

Kujtojmë se pas ndarjes nga Liam Hamsworth këngëtarja provoi edhe me modelen Kaittlyn por as me të nuk i zgjati shumë. /Lajmi.net/