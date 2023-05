Milani ‘shfryhet’ ndaj Sampdorias dhe vazhdon garën për Top4

Milani ka fituar ndeshjen e xhiros së 35 në Serie A.

‘Rossoneri’ fituan 5:1 ndaj Sampdorias, shkruan lajmi.net.

Në minutën e 9’ ishte Rafael Leao që i dha epërsinë Milanit.

Mysafirët arritën të befasojnë në ‘San Siro’ duke barazuar rezultatin.

Quagliarella ishte ai që tundi rrjetën për Sampdoria.

Megjithatë, ky goli në fund doli të jetë i nderit për ekipin e rënë nga Serie A.

Ndërsa Milani vazhdoi me gola.

Tre minuta pas golit të barazimit, shënoi Olivier Giroud. Francezi shënoi me kokë, në minutën e 23’ të ndeshjes.

Në të 29’ minutë i njëjti shënoi sërish, këtë herë nga penalltia.

Pjesa e parë u mbyll 3:1 në të mirë të vendasve.

Kjo nuk ishte e tëra që Milani bën, pasi shënuan edhe dy herë.

Brahim Diaz realizoi në minutën e 63’, kurse për 5:1 u përkujdes Giroud, i cili kompletoi hat-trickun e tij.

Me këtë fitore Milani vazhdon garën për Top4, ata pozicionohen në vendi e pestë, me një pikë më shumë se Lazio në vendin e katërt, me këta të fundit kanë një ndeshje më pak./Lajmi.net/