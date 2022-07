Milani prezanton fanellat e reja

Kampioni në fuqi i Seria A sot në rrjetet sociale ka publikuar një video ku disa nga yjet e skuadrës shfaqen me fanellat e reja, transmeton lajmi.net.

Në dizajnin e ri, është ruajtur tradicionalja sa i përket ngjyrave ku dominon e kuqja dhe e zeza.

Ndryshe, Milani u shpall kampion sezonin e kaluar pas një luftë të ashpër deri në xhiron e fundit me rivalin lokal, Interin.

Iconic stripes for an eternal club ❤️🖤

The 2022/23 @pumafootball Home Kit has arrived. Available now. #SempreMilan pic.twitter.com/errvWwScF1

— AC Milan (@acmilan) July 4, 2022