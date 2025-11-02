Milani e fiton derbin ndaj Romës

02/11/2025 22:53

Milani ka shënuar fitore në derbin e javës së 10-të në Serie A ndaj Romës.

Kuqezinjtë fituan minimalisht 1:0 në shtëpi.

Pavlovic e shënoi golin e fitores në minutën e 39-të të ndeshjes, pas asistit nga Leao.

Roma pati mundësinë për të barazuar rezultatin, por Paulo Dybala dështoi të shënonte nga penalltia në minutën e 82-të.

Me këtë fitore, Milan shkon në kuotën e 21 pikëve në vendin e tretë, vetëm një pikë larg Napolit që prin.

Në anën tjetër, Roma bie në vendin e katërt me pikë të njëjta me Milanin.

