Milani arrin marrëveshje me Granit Xhakën Milani thuhet se ka arritur një marrëveshje me mesfushorin e Bayer Leverkusen, Granit Xhaka, për një kontratë trevjeçare. Sipas Calciomercato.com, mesfushori me përvojë ka rënë dakord të nënshkruajë një kontratë trevjeçare. Rossonerët tani duhet të negociojnë me Bayer Leverkusen, të cilët tashmë kanë humbur Florian Wirtz dhe Jeremie Frimpong te Liverpool dhe Jonathan Tah te…