Milan humb durimin me Club Brugge, nis shqyrtimi i alternativave për Charles De Ketelaere Milan duket se do të ndalet me kaq sa i përket ofertave drejt Club Brugge. Raportimet e fundit nga ‘Sport Mediaset’ bënin të ditur se Milan po përgatiste një ofertë që shkonte në 33 milionë euro, përfshirë bonuset dhe një 10% për Brugge, në rast të shitjes së kartonit të De Ketelaere. Megjithatë, ‘Calciomercato’ thotë…