Milan – Chelsea, këto janë notat e lojtarëve Kanë përfunduar të gjitha ndeshjet e mbrëmjes në Ligën e Kampionëve. Chelsea ka triumfuar ndaj Milanit me rezultat 0 me 2, transmeton lajmi.net. Jorginho dhe Aubameyang shënuan golat e fitores për skuadrën angleze. Milani e nisi shumë keq ndeshjen duke mbetur me një lojtar më pak, pasi që Tomori u ndëshkua me karton për ndërhyrjen…