Milan bën ofertë për Sanches, ende s’ka marrëveshje të plotë mes klubeve

Portugezi që nga vera donte largimin nga skuadra franceze, mirëpo pësoi lëndim në momentet e fundit që i dështoi të gjitha, transmeton lajmi.net.

“Rossonerët” tani janë duke punuar në transferimin e menjëhershëm të Sanches dhe kanë bërë një propozim për Lille, por momentalisht nuk ka marrëveshje të plotë.

Ndërkohë, nesër do jetë dita përfundimtare e afatit kalimtar të janarit, prandaj dy klubet do provojnë të gjejnë gjuhën e përbashkët.

Në të kaluarën, Sanches ka pranuar se është i hapur për kalimin te Milan./Lajmi.net/

AC Milan made a proposal today to sign Renato Sanches immediately, @DiMarzio reveals. No full agreement with Lille and same for personal terms, short time to negotiate. 🇵🇹 #ACMilan

He’s been a priority for AC Milan for months – Renato Sanches’ gonna be top of the list again.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2022