Milan afër përforcimit të radhës, Thiaw ateron në Milano Malick Thiaw do të jetë përforcimi i radhës te ‘Rossoneri’. Skuadra e Milan do të bëjë edhe disa përforcime para mbylljes së merkatos. Lëvizja e radhës do të jetë për mbrojtjen. Pak minuta më parë, lojtari i Schalke 04, Malick Thiaw ka ateruar në qytetin e Milano, transmeton lajmi.net. Lojtari do t’i kryej testet mjekësore…