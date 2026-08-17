Mijëra lejeqëndrime të lëshuara nga MPB-ja, 1,266 për serbët – “integrim” apo proces që kërkon më shumë kujdes?
Katër mijë e 533 lejeqëndrime të përkohshme e 126 të përhershme janë lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, nga fillimi i vitit deri më 30 qershor. Sipas të dhënave statistikore, nga ato të përkohshme dominojnë komuniteti serbë me një mijë e 266 lejeqëndrime, derisa edhe të përhershme janë 50 serbë që kanë fituar nga…
Lajme
Katër mijë e 533 lejeqëndrime të përkohshme e 126 të përhershme janë lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, nga fillimi i vitit deri më 30 qershor.
Sipas të dhënave statistikore, nga ato të përkohshme dominojnë komuniteti serbë me një mijë e 266 lejeqëndrime, derisa edhe të përhershme janë 50 serbë që kanë fituar nga kjo e drejtë.
Mesatarja e lejeqëndrimeve në ditë i bie se është dhënë për 9 serbë në ditë, përgjatë kësaj periudhe.
Ish-zv.ministri i Punëve të Brendshme, Selam Shkodra vlerëson se kjo është pozitive pasi ka filluar integrimi i komunitetit serb në shoqëri.
“Natyrisht nëse kanë historikun e tyre të pastër dhe dëshmojnë se kanë qenë tradicionalisht qytetarë apo banorë të Republikës së Kosovës dhe pas verifikimeve të nevojshme nga institucionet e sigurisë mendoj që është në rregull dhe mund ta shohim si një lloj integrimi dhe pranimi të shtetësisë së Kosovës”, thotw Shkodra.
Sipas tij, institucionet e sigurisë në vend kanë mekanizma të mjaftueshëm në selektimin e dhënies së lejeqëndrimeve të shtetasve të huaj.
“Kosova ka institucione të sigurisë mjaft të konsoliduara dhe mendoj se nuk bëhen lëshime të tilla po në rast se ka diku ndonjë lëshim është mirë që edhe opozita të kontribuojë në io identifikimin e personave që nuk meritojnë as lejeqëndrimin e cila është e ndryshme nga shtetësia e Kosovës, por as shtetësinë e Kosovës assesi… Të gjithë ata që i nënshtrohen procedurës kalojnë nëpër filtrate e institucioneve të sigurisë dhe janë mjaft rigoroze”, vlerëson ai.
Derisa juristi, Hasan Shala thotë se duhet parë me kujdes baza ligjore për dhënien e këtyre lejeve, pasi dëmet mund të jenë të mëdha.
“Këtu duhet vlerësohet, nëse është qëllimi politik i këtyre qytetarëve dhe se këta pa u plotësu kushtet dhe kriteret që i përcakton ligji, miratohet, atëherë konsideroj se është një gabim i madh i MPB-së që i lejon qytetarët të regjistrohen pa u plotësu kriteret apo kushtet që i përcakton ligji”, shprehet Hasan Shala-jurist.
Në të dhënat publike të MPB-së, shihet se një numër i konsiderueshëm i lejeve është dhënë edhe për shtetas turq./teve1