Miftaraj për librin e Shkëlzen Gashit: Ka informata se janë shpërnda në biblioteka të botës, Konjufca të reagojë urgjentisht e t’i tërheq ato

Lajme

28/03/2026 16:53

Ehat Miftaraj nga IKD, ka reaguar lidhur me librin e Shkëlzen Gashit për masakrat në Kosovë, duke thënë se, libri në fjalë është ‘’stërshit tek diaspora nëpër takime me bashkatdhetarë në shumë vende të Evropës’’.

Miftaraj ka deklaruar edhe se, me aq sa ka dijeni ai, në këto ngjarje kanë qenë pjesëmarrës edhe diplomatë të Kosovës në këto vende.

‘’ Se paku ne publik ka pas informata se keto libra jane shpernda edhe neper bibloteka neper disa vende te ndryshme te botes. Ministri i Puneve te Jashtme Glauk Konjufca duhet me urgjence me reagu dhe me i terhjek keto  libra qe manipulojne fakte historike mbi luften e fundit ne Kosove’’, thuhet në reagimin e tij.

Postimi:

Halli është që ky liber eshte shit e stershit tek diaspora neper takime me bashkeatdhetarë ne shume vende te Evropes.

Me sa kam dijeni ne keto ngjarje kane marr pjese edhe diplomate te Kosoves ne keto vende.

Se paku ne publik ka pas informata se keto libra jane shpernda edhe neper bibloteka neper disa vende te ndryshme te botes.

Ministri i Puneve te Jashtme Glauk Konjufca duhet me urgjence me reagu dhe me i terhjek keto  libra qe manipulojne fakte historike mbi luften e fundit ne Kosove.

E per Ju qe po qani pse u hjek ekspozita, bash mire qe po e tregoni veten se sa jeni te manipuluar ose shitur.

