Miftaraj kritikon ministrat pas dorëheqjes së Gazmend Hoxhës: Jeta e një gruaje për politikën është statistikë – Politika në Kosovë është pushtet, xhipa, privilegj
Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi (IKD), Ehat Miftaraj, ka kritikuar ministrat Xhelal Sveçlën dhe Donika Gërvallën, duke thënë se ata po mungojnë në marrjen e përgjegjësisë institucionale pas vrasjes së Arlinda Zekajt. Në një reagim publik, Miftaraj ka përmendur veprimet e Policisë dhe të sistemit prokurorial, përfshirë suspendimin e 11 zyrtarëve policorë, suspendimin…
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Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi (IKD), Ehat Miftaraj, ka kritikuar ministrat Xhelal Sveçlën dhe Donika Gërvallën, duke thënë se ata po mungojnë në marrjen e përgjegjësisë institucionale pas vrasjes së Arlinda Zekajt.
Në një reagim publik, Miftaraj ka përmendur veprimet e Policisë dhe të sistemit prokurorial, përfshirë suspendimin e 11 zyrtarëve policorë, suspendimin e dy prokurorëve dhe transferimin e lëndëve nga Peja në Prishtinë, me qëllim të krijimit të kushteve për hetime të pavarura, transmeton lajmi.net.
Ai ka vlerësuar edhe dorëheqjen e drejtorit të Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, duke thënë se ai ka marrë përgjegjësi institucionale dhe nuk është fshehur pas uniformës apo pozitës.
“Drejtori i Policisë Gazmend Hoxha, duke kuptuar peshën e përgjegjësisë institucionale, nuk fshihet prapa uniformës dhe pozitës, por dëshmon karakter, moral dhe etikë dhe ofron dorëheqje”, ka shkruar Miftaraj.
Megjithatë, sipas tij, ajo që mungon janë dorëheqjet që burojnë nga përgjegjësia institucionale e ministrave të Drejtësisë dhe të Punëve të Brendshme.
Miftaraj ka kritikuar politikën në Kosovë, duke thënë se ajo është pajtuar me mungesën e moralit, përgjegjësisë dhe ndjeshmërisë.
“Politika në Kosovë tanimë është pajtuar me fatin se s’ka moral, s’ka përgjegjësi, s’ka etikë, s’ka ndjeshmëri”, ka shkruar ai.
Në fund, drejtori i IKD-së ka përdorur tone të ashpra ndaj klasës politike, duke thënë se për të, pushteti dhe privilegjet janë bërë më të rëndësishme sesa jeta e qytetarëve.
“Politika në Kosovë është pushtet, xhipa, privilegj. Jeta e një gruaje në Kosovë për politikën është statistikë. Fatkeqësisht”, ka përfunduar Miftaraj.