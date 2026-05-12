Miftar Kurti i bashkohet listës së PDK-së, Hamza: Figurë që i shërbeu Kosovës në luftë e paqe

Bedri Hamza ka prezantuar Miftar Kurtin si pjesë të listës së kandidatëve për deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës për zgjedhjet e 7 qershorit. Përmes një postimi në Facebook, Hamza e vlerësoi Kurtin si figurë me kontribut të gjatë në arsim, kulturë, histori dhe shtetndërtim, duke theksuar angazhimin e tij si intelektual dhe luftëtar i…

Lajme

12/05/2026 11:48

Bedri Hamza ka prezantuar Miftar Kurtin si pjesë të listës së kandidatëve për deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës për zgjedhjet e 7 qershorit.

Përmes një postimi në Facebook, Hamza e vlerësoi Kurtin si figurë me kontribut të gjatë në arsim, kulturë, histori dhe shtetndërtim, duke theksuar angazhimin e tij si intelektual dhe luftëtar i Ushtria Çlirimtare e Kosovës.

“Me kontribut në arsim, kulturë, histori dhe shtetndërtim, ai përfaqëson figurën e intelektualit të angazhuar që i ka shërbyer Kosovës në kohë lufte dhe paqe”, ka shkruar Hamza.

Ai shtoi se Kosovës i duhen njerëz me dije, përvojë dhe integritet, ndërsa i uroi mirëseardhje profesorit në garën zgjedhore. /Lajm.net/

Artikuj të ngjashëm

May 12, 2026

Arrestohet Anton Allakaj, i kërkuar për vrasje në Kosovë- pritet të...

May 12, 2026

Dëshmitarja e ZPS-së: Disa interpretime të tingujve shkojnë përtej asaj që...

May 12, 2026

Erërat e forta në Prishtinë ndërmarrja komunale thirrje qytetarëve: Kujdes kur...

May 12, 2026

BE kërkon nga shtetet e Ballkanit Perëndimor që të harmonizohen me...

May 11, 2026

Dy të vdekur dhe tre të plagosur pas të shtënave me...

May 11, 2026

Ministrat e Jashtëm të Iranit e Arabisë Saudite flasin për herë...

Lajme të fundit

Arrestohet Anton Allakaj, i kërkuar për vrasje në...

Dëshmitarja e ZPS-së: Disa interpretime të tingujve shkojnë...

Erërat e forta në Prishtinë ndërmarrja komunale thirrje...

“S’kishte agjendë serioze qeverisëse”, Mustafa me kritika ndaj...