“Mezi pres të punoj me mjeshtrin”, Onana konfirmon transferimin në Manchester United: Synoj titullin e Ligës së Kampionëve

Onana dëshiron që me “Djajtë e Kuq” të shpallet kampion në UEFA Champions League, shkruan Lajmi.net

“Dua të fitoj titullin e Ligës së Kampionëve me Manchester Unitedin. Mezi pres të fillojë këtë eksperiencë, me trajnerin që për mua është mjeshtër”, është shprehur portieri afrikan

Onana bëri paraqitje fantastike me Interin sezonin e kaluar, ku shkoi me skuadrën italiane deri në finale të UEFA Champions League./Lajmi.net/

Andre Onana tells Gazzetta: “I want and I hope to win the Champions League at Manchester United”. 🔴🇨🇲

“I really want to start this new exciting experience, with a coach who is a master for me”. pic.twitter.com/mVjQPfHZHM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023