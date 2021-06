Meunier shënon, Belgjika dyfishon epërsinë ndaj Rusisë

Golin e parë për Belgjikën e realizoi Romelu Lukaku në min e 10’ pas një krosimi të Dries Mertens, raporton lajmi.net.

Goli i dytë erdhi nga Thomas Meunier në min e 34’, pas një gabimi të portierit të Rusisë.

Belgjika dyfishon epërsinë, dhe tani i duhet vetëm ta menaxhojë epërsinë.

Rusia ende pa asnjë rast të mirë shënimi deri më tani. /Lajmi.net/

GOAL! Belgium 2-0 Russia

Thomas Meunier scores after just coming onto the pitch. What an impact.pic.twitter.com/LXuu9uS39H#EURO2020 #BEL #RUS

— EPLSL (@EPLSL) June 12, 2021