Messi regjistron rekordin e errët në karrierë

PSG mposhti skuadrën e Lille me rezultat 2-1, gjersa të dy golat e parisienëve erdhën në pjesën e dytë.

Pas përfundimit të pjesës së parë, Messi u largua nga fusha duke u zëvendësuar nga Mauro Icardi me të filluar pjesa e dytë.

Sidoqoftë, Messi pasiqë nuk realizoi sonte në 45 minutat e parë, tashmë argjentinasi ka regjistruar një rekord negativ në nivel klubesh në karrierë.

Kjo është hera e parë që nga sezoni 2005/06 që Lionel Messi nuk arrin të shënojë apo asistojë të paktën një gol në ligë deri në fillim të nëntorit.

