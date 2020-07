Messi lë pas Zarran, fiton për të shtatën herë ‘Pichichin’

Me 25 gola të shënuara, ylli argjentinas është shpallur golashënuesi më i mirë i këtij sezoni në La Liga.

Kjo është hera e shtatë që Lionel Messi fiton çmimin e golashënuesit në La Liga, i njohur si Pichichi, shkruan lajmi.net.

Messi ka lënë pas tij legjendën Telmo Zarra, që e kishte fituar këtë çmim gjashtë herë.

Kujtojmë se Lionel Messi ka vendosur rekord edhe për asistime, duke asistuar 21 herë këtë sezon, duke tejkaluar Xavi Hernandez./Lajmi.net/

IT’S OFFICIAL! Leo #Messi wins the 2019-20 Pichichi Trophy, the seventh of his career, a new, all-time @LaLigaEN record! 🐐 pic.twitter.com/laAlgFMeAT

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2020