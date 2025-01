Messi e do rikthimin te Barcelona

37-vjeçari, Lionel Messi aktualisht është te klubi i MLS-së, Inter Miami, ku mbërriti në verën e vitit 2023 pas dy sezonesh me PSG-në. Kampion bote me Argjentinën në vitin 2022 dhe tetë herë fitues i Topit të Artë, Lionel Messi ka shkruar historinë te Barcelona, klubi ku luajti për 17 vjet.

Yanina Latorre, një gazetare argjentinase dhe mike e familjes së Messit, ka deklaruar publikisht se futbollisti do të dëshironte të rikthehej në Barcelonë.

“Messi më tha se kur të përfundojë në Miami, ku është i lumtur, do të kthehet në Barcelonë”, tha Latorre.

Sezoni i ri i MLS do të nisë në fund të shkurtit dhe do të përfundojë në nëntor. Kontrata e Messit me Inter Miamin skadon në dhjetor të vitit 2025 dhe në media ka pasur raportime se argjentinasi nuk do të dëshironte të vazhdonte me skuadrën amerikane.

Për më tepër, Inter Miami dëshiron të rinovojë marrëveshjen e Leo Messit me një opsion të veçantë që do t’i lejonte atij të luajë përsëri në Evropë në muajt e fundit të 2025 dhe në fillim të 2026 për të ruajtur gjendjen e tij fizike.

Gazetarja Yanina Latorre e pyeti Messin nëse do të vazhdonte kontratën me Inter Miamin dhe përgjigja e tetë herë fitueses së Topit të Artë ishte: ‘Jo, vendi im është atje (në Barcelonë)’.