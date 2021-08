Mësoni hapat për risinë e fundit të Instagramit, si të shtoni titrat në ‘Story’

Diskutimi i nisur prej disa muajsh, më në fund është bërë fakt: Instagram-i ka vendosur opsionin e titrave automatike në InstaStory, transmeton lajmi.net.

Opsioni i ri mendohet të ndihmojë përdoruesit për të krijuar përmbajtje më interaktive dhe do të lehtësojë përdorimin e aplikacionit për personat që nuk mund të dëgjojnë.

Titrat do të funksionojnë si ngjitëset dhe e përkthejnë zërin në tekst, duke i lejuar përdoruesit të lexojnë ose dëgjojnë. Opsioni, në përdorim, ngjan me atë të muzikës, kështu që nuk është i vështirë, mjafton të ndiqni udhëzimet.

Si të vendosësh titra në InstaStory?

Si fillim, përditëso aplikacionin dhe më pas provo të ngarkosh një video. Shko në sektorin e ngjitesave, kliko “Captions”, që ka ngjyrë të kaltër.

Sapo e shtyp, zëri nis të përkthehet në tekst dhe pasi mbaron, ke mundësi ta personalizosh në llojin e shkrimit, madhësinë, ngjyrat. Gjithashtu, mund të korrigjosh gabimet që përkthyesi automatik mund të ketë kryer gjatë procesit të tij.

Në çfarë gjuhësh janë të disponueshme titrat?

Përkthyesi automatik njeh deri në 90 gjuhë, nga të cilat përdoruesit mund të zgjedhin. Për ta bërë këtë, kliko në “Shih përkthimet” në këndin e sipërm të majtë të një story dhe nëse del një gjuhë tjetër, klikoni mbi të dhe do të shfaqet përkthimi juaj. Ky opsion është i disponueshëm vetëm për ato postime me tekst, ende jo për ato me zë.

A ka titra për Instagram Reels?

Aktualisht, titrat funksionojnë për Thread, Stories dhe IGTV (kjo e fundit përkthen deri në 16 gjuhë). Gjithsesi, në një njoftim për shtyp, Instagram ka në plan ta testojë në Reels së shpejti. /Lajmi.net/