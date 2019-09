Mësohet data e ardhjes së Ferrari SUV

SUV i parë i Ferrari në histori – modeli Purosangue – do të përdorë një platformë të re mekanike me një motor të instaluar paraprakisht.

Një vit më parë, Ferrari konfirmoi se po punonte në SUV-in e tij të parë dhe zbuloi emrin e tij në të njëjtën kohë, ndërsa Autocar ka bërë të ditur se makina do të dalë në treg më 2022.

Purosangue do të përdorë si bazë një gjeneratë të re të platformës mekanike Ferrari të dizajnuar për modele me motor të pozicionuar përpara. Thënë kështu, kjo platformë do të jetë në gjendje të transportojë motorë V6, V8 dhe V12.

Ferrari Purosangue do të ketë 4 ulëse dhe klientët do të kenë një version me një karburant elektrik hibrid benzinë, sikurse te Ferrari SF90 Stradale.

Sistemi i vozitjes do të përbëhet nga tre motorë elektrikë, dy prej të cilëve janë në pjesën e përparme dhe një në boshtin e pasmë të makinës. Ndërsa versioni hibrid ka të ngjarë të ketë një V6 turbo-benzinë, maja e gamës së Ferrari Purosangue do të jetë V12.

SUV do të ketë 5 dyer, dhe do të jetë me madhësi pak më të vogël se Lamborghini Urus.

Me lansimin e Purosangue, Ferrari pret të shesë 10,000 makina në vit për herë të parë në histori, me Kinën si tregun kryesor, transmeton KosovaPress.