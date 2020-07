Mercedes prezanton S-Class-in e ri, duket fantastik

Kompania gjermane së pari do të prezantojë një sistem të ri multimedial me një ekran të madh me prekje.

Mercedes do të mbajë premierën në internet të S-Class të ri në shtator, dhe gjatë verës gradualisht do të zbulojë detajet e kësaj makine, transmeton lajmi.net.

Së pari do të prezantohet sistemi i ri multimedia dhe ekrani me prekje XXL të mërkurën, më 8 korrik.

Mercedes, ashtu si Tesla, ka zgjedhur një “ekran me prekje”, dimensionet e të cilit nuk janë zbuluar ende, por besohet se janë të ngjashme me prodhuesit amerikan të makinave elektrike. Kjo do të thotë që ekrani i ngjashëm me tabletët në tastierën qendrore do të ketë një diagonale prej rreth 17 inç.

Ekrani është pjesë e sistemit të ri multimedial MBUX që do të instalohet në gjeneratën e ardhshme S-Class dhe më shumë detaje do të dihen brenda dy ditësh. /Lajmi.net/