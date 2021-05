Mendoi se befasitë mbaruan, Angela përlotet nga ajo që pa kur hyri në kishë me burrin

Angela Martini nuk do ta harrojë këtë ditëlindje, e cila duket se akoma nuk ka mbaruar me të, shkruan lajmi.net.

E gjitha filloi me befasinë që fillimisht i bëri partneri në një ambient përplot me lule, ku kanë ngrënë mëngjes.

Më pastaj vazhduan me udhëtimin me varkë në Venedik, për të përfunduar me befasinë më të këndshme në kishë.

Çifti u drejtuan në kishë, ku Angela nuk dinte asgjë, por brenda saj ishin vendosur ekrane ku shfaqeshin fotografitë e saj dhe Dragosit.

Po ashtu, kisha ishte dekoruar me qirinj e petale trëndafilash, ndërsa po vallëzonin një çift në mes të saj.

View this post on Instagram A post shared by Angela Martini 🌜🌛 (@angela_martini)

“3. Kisha. Kur mendova që befasitë kanë përfunduar, ne u ndalëm dhe shkruam brenda një kishe të bukur. Dhe atje ishte absolutisht e preferuara ime. S’kam fjalë, vetëm lot!🥺. ♊️💙♎️ ✨💫🌟”, shkruan modelja. /Lajmi.net/