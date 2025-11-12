Memli Krasniqi: Dejona Mihali është e obsesionuar me Sami Lushtakun

Ish-kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi në “Rubikon” në Klan Kosova tha se Dejona Mihali është e obsesionuar me kryetarin e Skenderajt, Sami Lushtakun. Por, ai shton se jo vetëm Dejona Mihali, por të gjithë kundërshtarët e Partisë Demokratike të Kosovës e kanë obsesion Samiun, për të cilin, siç thotë Krasniqi, e kanë…

Lajme

12/11/2025 22:36

Ish-kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi në “Rubikon” në Klan Kosova tha se Dejona Mihali është e obsesionuar me kryetarin e Skenderajt, Sami Lushtakun.

Por, ai shton se jo vetëm Dejona Mihali, por të gjithë kundërshtarët e Partisë Demokratike të Kosovës e kanë obsesion Samiun, për të cilin, siç thotë Krasniqi, e kanë krijuar idenë e një gogoli.

Krasniqi ndër tjerash tha se të gjithë ata që e kritikojnë Lushtakun, sipas tij kanë deficite kombëtare të jashtëzakonshme.

“Duhet me kanë goxha mendje e krisur me ditë me bë propagandën që e bën VV, prej asaj grekofiles Dejona Mihali e secilit që i shkrunë ato që i thotë ajo. E ka një obsesion me Sami Lushtakun, nuk e di a e njeh prej kohëve të kaluara a jo, nuk më ka rënë me pyet Saminë, do ta pyes. Kundërshtarët tonë e kanë krejt obsesion Saminë. E kanë kriju idenë e një gogoli. Dhe mendoj që ka të bëj me komplekset që kanë të bëjnë me të”, tha Krasniqi.

Artikuj të ngjashëm

November 12, 2025

“Sa gra ke?”: Momenti interesant mes Trumpit dhe presidentit sirian në...

November 12, 2025

Arrestohen tre persona të dyshuar për vjedhje në Prishtinë

November 12, 2025

Memli Krasniqi për Enver Hoxhajn: Nëse ende e ka ambicien për...

Lajme të fundit

“Sa gra ke?”: Momenti interesant mes Trumpit dhe...

Aro Muric kujton ndeshjen ndaj Maqedonisë, ku Kosova humbi mundësinë e artë

Arrestohen tre persona të dyshuar për vjedhje në Prishtinë

Memli Krasniqi për Enver Hoxhajn: Nëse ende e...