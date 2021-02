Melisa debuton në muzikë me këngën “U kry”, vjen e ‘nxehtë’ në klip

Melisa Lleshi ka pak ditë që e ka paralajmëruar debutimin në muzikë, pas largimit nga ‘Përputhen’, shkruan lajmi.net.

Paraqitja në emisionin “Përputhen” i ka hapur rrugë famës së Melisës, e cila tashmë filloi karrierën si këngëtare.

“U kry” titullohet kënga e parë e Melisës, për tekstin e së cilës u kujdes Bini Diez dhe ImperiAlb, ndërsa klipi u punua nga Imagine Films.

“7 vite qe po prisja nismen e rrugetimit ne muzike, faleminderit @bini_diez per mundesine e dhene 🙏🏻 dhe Faleminderit te gjithe mbeshtetesve te mi 🤍Ju premtoj te gjitheve qe do punoj shume fort per te arritur sa me lart ne muzike ❤️ qëndroni se ky eshte vetem fillimi 🧨”, ka shkruar ndër të tjera ajo.

View this post on Instagram A post shared by Melisa Lleshi (@melisalleshi111)

Më poshtë mund ta dëgjoni këngën e parë të Melisa Lleshit me titull “U kry”, në videoklipin e së cilës vjen shumë provokuese e veshur me bodysuit. /Lajmi.net/