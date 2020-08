Melania përshëndet me buzëqeshje false Ivankën, video po bën xhiron e botës

Melania është duke qëndruar në ballinat e mediave për shkak të veprimeve të saj karshi Trump e tani edhe vajzës Ivanka, shkruan lajmi.net.

Dje pas takimit në konventën e Partisë Republikane, pasi përfundoi prezantimin Ivanka është kthyer duke përshëndetur me kokë Melanina.

Ndërsa kjo e fundit i dhuron një buzëqeshje false, gjë që nuk iu iku publikut, dhe videoja tani po bën xhiron në rrjete sociale. /Lajmi.net/

This was so weird. #RNC2020 pic.twitter.com/YHReTl0bfT

— Dana Goldberg (@DGComedy) August 28, 2020