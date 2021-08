Megan Fox rrezaton nga lumturia ndërsa shikon të dashurin Machine Gun Kelly duke performuar

Aktorja 35-vjeçare rrezatonte nga veshi në vesh teksa shikonte këngëtaren e Bloody Valentine, 31 vjeç, duke shfaqur një shfaqje mjaft të egër në Grant Park, shkruan Daily Mail.

Megjithëse MGK – emri i vërtetë Colson Baker – nuk u njoftua zyrtarisht në fletushkën e festivalit, ai ishte një surprizë e mirëpritur në ekstravagancën katërditore të muzikës, transmeton lajmi.net.



Megan kishte një pamje VIP të fazës Bud Light Seltzer Sessions ku MGK kishte planifikuar fshehurazi një shfaqje.

Ajo e shijoi setin me xhinse dhe një korse ngjyrë kafe të mëndafshtë që tregonte figurën e saj të jashtëzakonshme dhe një palë taka.

Aktorja e Trupit të Jennifer buzëqeshi dhe lëshoi ​​një valë teksa dukej e gëzuar të shoqëronte burrin e saj në një tjetër shfaqje të tij të egër.

Ylli i rokut ishte prekur në Çikago me avion privat vetëm disa orë para setit të tij, ndërsa ai shkroi në mënyrë kriptike përmes një postimi në Instagram: ‘lexoni buzët e mia’ me një mikrofon dhe emoji të gojës me zinxhir./Lajmi.net/