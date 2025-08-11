Mefail Shkodra me djemtë ende në arrati pas vrasjes së djeshme, Policia tregon si po përpiqet t’i kapë

11/08/2025 21:17

Ngjarja tragjike në Gjilan ku u vranë  tre persona ka tronditur Kosovën.

Mefail Shkodra me dy djemt e tij, Edonisin dhe Engjullin – akoma janë në arrati, teksa nga Policia kanë  thënë se janë ende në kërkim të tyre.

Lidhur me këtë detaje për lajmi.net, ka dhënë zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani, i cili ka thënë se i kanë njoftuar të gjithë policët e Kosovës për kërkimin e tyre.

“Jo ende nuk janë  lokalizuar me të  gjitha mundësitë që i kemi, jemi duke u përpjekur të i lokalizojmë të dyshuarit. Pikat kufitare i kemi lajmëruar, ku i kemi njësitet, por edhe vija e gjelbërt.. Gjithë policët e Kosovës janë të njoftuar veçanërisht rajoni jonë”, ka thënë Hashani.

Po ashtu policia publikisht ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për çdo informacion rreth të dyshuarve.

Ndryshe ngjarja tronditëse ka ndodhur dje gjatë ditës ku të vrarë mbetën Selami Hasani, Edmond Hasani (babë e bir), si dhe Abedin Hoxha. /Lajmi.net/

