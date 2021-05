Mediumi gjerman i kushton artikull Dhurata Dorës

Dhurata Dora është 27 vjeç, e lindur në Nuremberg dhe po depërton në top listat evropiane si këngëtare dhe këngëtare me dancehall modern, urban dhe hip-hop të përzier me tekst shqip (“Zemër”), shkruan InStyle.de, tranmseton lajmi.net.

Fakti që emri i saj nuk tingëllon tipik gjerman është për shkak se familja e Dhuratës vjen nga Kosova.

Dhurata debutoi në vendlindjen e prindërve të saj. “Në fillim të karrierës sime më është dashur të luftoj në shumë vende në mënyrë që të mos kthehem në një ‘kukull argëtuese’. Mendësia patriarkale ishte më e përhapur në atë kohë”, thotë Dhurata në një intervistë për InStyle.

Por, ajo vazhdoi rrugën e saj me besim. Me sukses, stili modern i Dhuratës vjen si një përzierje e dancehall, urban dhe hip-hop e përzier me tekste shqiptare dhe performancë të ndikuar nga perëndimi, që u prit mirë.

Kjo ishte dhjetë vjet më parë. Sot Dhurata Dora ka mbi dy milionë ndjekës vetëm në Instagram, ndërsa projekti “Zemër” u transmetua mbi 500 milionë herë (dhe kaloi në platin) dhe që nga viti 2019 ajo ishte renditur në top-listat evropiane.

27-vjeçarja aktualisht është duke punuar në një album të ri që do të dalë këtë vit.

Së fundi, u bë e ditur se Dhurata Dora së bashku me gratë e tjera të njohura si Dua Lipa, Cara Delevingne dhe Winnie Harlow, është pjesë e fushatës së Puma “Ajo na lëviz”, një platformë komunikimi për gratë e forta që bëjnë diferencën përmes sportit, kulturës dhe vlerave.

“Të marrësh pjesë në kampanjën ” Ajo na Lëviz “dhe ta përfaqësosh atë si një vajzë migrante që ka gjetur mesataren e saj të artë midis dy botëve kulturore drejt pavarësisë, do të thotë shumë për mua,” shprehet Dhurata.

Nuk është për t’u habitur që ajo u zgjodh si ambasadore për fushatën Puma, Dhurata është mega-stil.

“Shpresoj të jem në gjendje të frymëzoj shumë gra si pjesë e kësaj fushate. Gratë që janë rritur midis kulturave të ndryshme dhe që mund të kufizohen në vetë-realizimin e tyre si rezultat. Ose gratë që jetojnë në vende ku performanca e tyre nuk është e drejtë për shkak të ankesave institucionale. Gjithmonë ia vlen të luftosh për ëndrrën tënde dhe pavarësinë tënde”, deklaron këngëtarja.

Projekti i ri muzikor nga Dhurata Dora pritet të publikohet në qershor, që është këngë në bashkëpunimm e një artist shumë të veçantë dhe pritet t’i kryesojë sërish top-listat. /Lajmi.net/