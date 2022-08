Me postimin e fundit Fifi ngritë dyshime për një krisje me Adisin Fifi është njëra ndër këngëtaret më të dashura për publikun, falë projekteve të saj muzikore. Përtej kësaj ajo komentohet shumë edhe për jetën e saj private, shkruan lajmi.net. Qysh nga dalja prej “Big Brother VIP”, Fifi, po shijon lidhjen e saj me Adis Patushin. Por, teksa gjërat shkonin mirë, një postim i Fifit ka ngritur…