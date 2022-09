Më në fund publikohet klipi i këngës “I’m good (Blue)” nga Bebe Rexha dhe David Guetta Artistja shqiptare me renome ndërkombëtare, Bebe Rexha është rikthyer me një projekte të ri muzikor që e ka ngritur në maje të to listave muzikore. 33-vjeçarja pak javë më parë lansojë bashkëpunimin me DJ David Guetta “I’m good (Blue)”, këngë kjo që së fundmi është renditur si më e dëgjuara në mbarë botë duke lënë…