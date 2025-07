​Rita Ora zbulon çelësin e martesës së saj të suksesshme Shqiptarja me famë botërore, Rita Ora, ka thënë se mbështetja e ndërsjellë është çelësi i një martese të lumtur. 34 vjeçja, ka treguar se mbajtja e një martese të lumtur me regjisorin Taika Waititi, 49 vjeç, bazohet mbi respektin, hapësirën personale dhe mbështetjen e ëndrrave të njëri-tjetrit. “Mendoj se gjithçka ka të bëjë me respektin…