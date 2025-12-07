Me lot në sy, Jordi Alba e Sergio Busquets pensionohen nga futbolli
Dy legjendat e futbollit spanjoll, Jordi Alba e Sergio Busquets kanë zhvilluar ndeshjen e fundit.
Ata u panë të emocionuar për pensionimin nga futbolli aktiv.
Alba e Busquets mbrëmë e mbyllen karrierien futbollistike, duke fituar titullin e MLS-së, me Inter Miamin.
Në finalen e play-offit, të udhëhequr nga Leo Messi, Inter Miami mposhti skuadrën e Vancouverit, me rezultat 3-1.