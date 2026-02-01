Me lot në sy, Benita përqafon Bellën para ndarjes: Bebi jem, të do mami, çika jem, më fal please

Benita është ndarë me lot në sy nga Bella. Mes emocioneve, ajo iu drejtua Bellës me fjalë plot dashuri. “Bella, shihemi për pak okay, mos u mërzit për mamin okay, hajde puçi mamin okay. Çika jem, më fal please, të don mami shumë, shumë, shumë. Bebi jem”, tha Benita e përlotur.

01/02/2026 10:26

