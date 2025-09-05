Me flamurin e Kosovës prapa dhe fanellën e Juventusit, Zhegrova i uron fitore djemve të Kombëtares sonte

Ylli i kombëtares së Kosovës, Edon Zhegrova është ‘lajmëruar’ në rrjetet sociale para ndeshjes Zvicër – Kosovë. Ai e ka shprehur përkrahjen e tij ndaj kombëtares dardane, me më pak se dy orë para fillimit të ndeshjes. Ylli i ri i Juventusit ka shkruar në Insta Story “Forca Kosova”, me fanellën e “Zonjës së Vjetër”…

Sport

05/09/2025 19:29

Ylli i kombëtares së Kosovës, Edon Zhegrova është ‘lajmëruar’ në rrjetet sociale para ndeshjes Zvicër – Kosovë.

Ai e ka shprehur përkrahjen e tij ndaj kombëtares dardane, me më pak se dy orë para fillimit të ndeshjes.

Ylli i ri i Juventusit ka shkruar në Insta Story “Forca Kosova”, me fanellën e “Zonjës së Vjetër” dhe në prapavijë me flamurin e Kosovës.

Zhegrova ndonëse u ftua nga Kosova për ndeshjet e shtatorit, ai u largua prej listës.

Selektori i kombëtares dardane, Franco Foda dhe zëvendes-drejtori i komëbtares, Samir Ujkani kanë thënë se ai u lirua nga grumbullimi shkaku i transferimit te Juventusi.

Zhegrova e kompletoi transferimin në Itali nga Lille, për një shumë rreth 20 milionë euro.

Artikuj të ngjashëm

September 5, 2025

Kosova U21 merr një pikë në udhëtim ndaj Rumanisë

September 5, 2025

Formacionet zyrtare: Zvicër – Kosovë, Foda gati për fitore

September 5, 2025

Bilanci i ndeshjeve Zvicër – Kosovë

September 5, 2025

Bllokohen rrugët e Bazelit, mbështetje e madhe sonte për Kosovën ndaj...

September 5, 2025

11-shja startuese e Kombëtares U21 të Kosovës për ndeshjen kundër Rumanisë

September 5, 2025

Pas miqësores, Shqipëria zhvillon një seancë stërvitore

Lajme të fundit

Aksident trafiku mes dy vetura në magjistralen Prishtinë...

Kosova U21 merr një pikë në udhëtim ndaj Rumanisë

VV e quan “diktat” vendimin e Kushtetueses për...

Mblidhen shefat shtabeve zgjedhore të PDK’së, Krasniqi: Kemi...