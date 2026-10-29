Mbyllet për publikun seanca në Apel për rastin e Liridona Ademajt

Seanca në Gjykatën e Apelit, ku po shqyrtohen ankesat ndaj dënimeve për vrasjen e Liridona Ademajt, është mbyllur për publikun. Gjykata Themelore në Prishtinë i kishte dënuar Naim Murselin dhe Granit Plavën me burgim të përjetshëm, ndërsa Kushtrim Kokallën me 30 vjet burgim. Seanca nisi pak më parë, por u mbyll për publikun duke mos…

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29/10/2026 11:32

Seanca në Gjykatën e Apelit, ku po shqyrtohen ankesat ndaj dënimeve për vrasjen e Liridona Ademajt, është mbyllur për publikun.

Gjykata Themelore në Prishtinë i kishte dënuar Naim Murselin dhe Granit Plavën me burgim të përjetshëm, ndërsa Kushtrim Kokallën me 30 vjet burgim.

Seanca nisi pak më parë, por u mbyll për publikun duke mos lejuar mediat ta përcjellin tutje./Lajmi.net/

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