Mbyllet për publikun seanca në Apel për rastin e Liridona Ademajt
Seanca në Gjykatën e Apelit, ku po shqyrtohen ankesat ndaj dënimeve për vrasjen e Liridona Ademajt, është mbyllur për publikun. Gjykata Themelore në Prishtinë i kishte dënuar Naim Murselin dhe Granit Plavën me burgim të përjetshëm, ndërsa Kushtrim Kokallën me 30 vjet burgim. Seanca nisi pak më parë, por u mbyll për publikun duke mos…
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Seanca në Gjykatën e Apelit, ku po shqyrtohen ankesat ndaj dënimeve për vrasjen e Liridona Ademajt, është mbyllur për publikun.
Gjykata Themelore në Prishtinë i kishte dënuar Naim Murselin dhe Granit Plavën me burgim të përjetshëm, ndërsa Kushtrim Kokallën me 30 vjet burgim.
Seanca nisi pak më parë, por u mbyll për publikun duke mos lejuar mediat ta përcjellin tutje./Lajmi.net/