Mbyllet për disa ditë rruga për në Gërmi

Komuna e Prishtinës ka bërë të ditur se rruga për në parkun e Gërmisë do të mbyllet për qarkullim derisa të përfundojë festivali “Sunny Hill”.

Ky festival do të mbahet nga 4 gusht deri më 8 gusht, shkruan lajmi.net.

Sipas njoftimit të komunës, ndalimi i qarkullimit bëhet për arsye të sigurisë publike dhe mbarëvajtjes së festivalit që parasheh shumë pjesëmarrës.

“Bazuar në mënyrën e organizimit të Sunny Hill Festival, është e nevojshme të ndalohet qarkullimi i mjeteve, për shkak të sigurisë publike dhe mbarëvajtjes së këtij aktiviteti. Niveli i lartë i sigurisë është i nevojshëm për shkak të organizimit që llogaritet të ketë numër të madh të pjesëmarrësve të ndryshëm, për këtë arsye: Komuna e Prishtinës, përkatësisht Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit, nxjerrë vendimin : I. Miratohet kërkesa për ndalimin e qarkullimit të mjeteve motorike, qytetarëve në rrugën “Dr. Shpëtim Robaj” në Parkun Gërmia nga hyrja te laura deri te rruga për Butovc, me rastin e organizimit të Festivalit “Sunny Hill” nga data 04.08.2022 ora 00:00 deri më 08.08.2022, ora 07:00.II. Qarkullimi lejohet vetëm për mjetet të cilat janë: në shërbim dhe të akredituara nga festivali, mjetet emergjentë (Policia, Zjarrfikësit dhe Ndihma e Shpejtë).Organizatorët në bashkëpunim dhe koordinim me Kosovo Police do të kujdesen për lëvizjen e qytetarëve dhe mjeteve në pjesën ku është ndaluar qarkullimi”, thuhet në njoftim.