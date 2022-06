Mblidhen në Washington ambasadorët e SHBA-së për rajonin e Ballkanit Perëndimor

Kështu ka njoftuar ambasadori amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier, përmes një postimi në Twitter, ku ka thënë se ky takim është zhvilluar përmes Konferencës së Shefit të Misionit, shkruan lajmi.net.

Tutje ai ka shtuar se, gjatë takimit ka pasur diskutime për prioritetet e përbashkëta dhe mundësit për bashkëpunim rajonal.

“Konferenca e Shefit të Misionit të këtij viti në Uashington DC ishte një mundësi e mrekullueshme për t’u ribashkuar me ambasadorët dhe kolegët e tjerë të SHBA nga rajoni. Diskutime të shkëlqyera mbi prioritetet e përbashkëta dhe mundësitë për bashkëpunim rajonal me udhëheqjen Departamentit të Shtetit për Evropë dhe Euroazi”, ka shkuar Hovenier.

Përveç ambsadorëve, në takim shihet që kanë marrë pjesë edhe ndihmës Sekretari për Çështje Evropiane dhe Euroaziatike, Gabriel Escobar dhe ndihmës Sekretarja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Çështje Evropiane dhe Euroaziatike, Karen Donfried. /Lajmi.net/

This year’s Chief of Mission Conference in Washington DC was a wonderful opportunity to reunite with fellow U.S. Ambassadors and colleagues from the region. Great discussions on shared priorities & opportunities for regional cooperation with @StateEUR leadership. pic.twitter.com/dqQUKJ0lGz

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) June 24, 2022