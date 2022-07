MB: Mbi 66 mijë ha të mbjella me grurë, ja rendimenti për hektarë

Sipas Ministrisë së Bujqësisë, vetëm për misrin kemi një rritje prej 90.93% të sipërfaqeve të mbjella apo një total prej 36,901.66 hektarësh apo 17,574.15 hektarë më shumë se viti paraprak.

Nga të dhënat e publikuara nga Ministria e Bujqësisë, teksa procesi i korrje-shirjeve është në vazhdimësi dhe akoma nuk është finalizuar, vetëm me grurë janë rreth 66,159.52 ha të mbjella. Kjo shifër përfshinë edhe sipërfaqet nën dy hektarë.

Ndërsa mbi dy hektarë numri i sipërfaqeve të mbjella është 51,282.96 hektarë me një rritje prej 15.55% krahasuar me vitin e kaluar, ku sipërfaqet e mbjella me grurë mbi dy hektarë kanë qenë rreth 44,381.83 hektarë.

“Deri më tani, nga tereni raportohet që rendimenti në shumicën e vendeve e tejkalon edhe mesataren prej 4000kg për hektarë. Në baza javore pranojmë informata prej Drejtorive Komunale të Bujqësisë, në bazë të të cilave edhe përditësohet Raporti i të dhënave rreth Korrje-Shirjeve”, thuhet në njoftim.