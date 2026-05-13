Matoshi: Tri partitë e mëdha ranë në të njëjtin nivel, votat u vodhën “me thasë”

13/05/2026 21:21

Komentatori politik Halil Matoshi, në Politiko reagoi ashpër ndaj partive të mëdha politike në vend, duke i akuzuar ato për manipulim dhe vjedhje të votave në proceset zgjedhore.

Sipas Matoshit, ai kishte shpresuar që Partia Demokratike e Kosovës do të dallonte nga subjektet tjera politike, sidomos për faktin se nuk e kishte publikuar deri në fund listën zgjedhore, por sipas tij, edhe kjo parti “ra në të njëjtin nivel”.

“Meqenëse u bë parim për të gjithë, kjo është dhimbja më e madhe. Unë shpresova që PDK, meqenëse nuk e publikoi deri në fund listën, po dallon prej këtyre tjerave, por ja që nuk mundi t’i përballojë tundimit dhe ra në të njëjtin nivel”, tha Matoshi në Politiko.

Ai tha se tri partitë e mëdha në vend kanë njerëz që, sipas tij, “me thasë kanë vjedhur vota”.

“Përndryshe, të tri partitë e mëdha, PDK, LDK dhe LVV, kanë njerëz të cilët me thasë kanë vjedhur vota”, u shpreh ai.

Matoshi përmendi edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, për të cilën tha se nuk ka pasur akuza për vjedhje votash.

“Pos Aleancës, e cila faktikisht as nuk ka pasur akuza për vjedhje të votës”, deklaroi ai.

